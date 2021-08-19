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Смена власти в Афганистане

Эстония расширит до 30 человек число принимаемых беженцев из Афганистана

Департамент полиции и погранохраны Эстонии примет решение по конкретным гражданам Афганистана, которым республика предоставит международную защиту

ТАЛЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Правительство Эстонии в четверг на заседании приняло решение принять до 30 афганцев, которые сотрудничали с военными и гражданскими специалистами этой балтийской республики, а также с союзниками в Афганистане. Об этом сообщает местное агентство BNS.

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Как отмечается в сообщении, наряду с десятью жителям Афганистана, которые сотрудничали с ЕС и НАТО, а также их родственниками Эстония готова принять в этом году еще до 20 афганцев, сотрудничавших с этой балтийской республикой, а также их родственников.

"Эстония считает крайне важным помочь тем людям, которые помогали в Афганистане нам и которые теперь могут статься жертвами нападения "Талибана" (запрещено в РФ)", - указала журналистам премьер-министр Кая Каллас. "Положение в Афганистане остается напряженным. Для безопасной эвакуации людей из этой страны остается очень мало времени - 31 августа завершится миссия США по эвакуации из Афганистана", - отметила она.

Департамент полиции и погранохраны Эстонии примет решение по конкретным гражданам Афганистана, которым республика предоставит международную защиту. По данным властей Эстонии, граждан этой страны в Афганистане нет.

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