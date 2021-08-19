Байден заявил, что права женщин нерационально защищать военными методами

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что защищать военными методами права женщин, в том числе на территории Афганистана, нерационально. Такую точку зрения он озвучил в интервью телекомпании ABC , транслировавшемся в четверг.

Отвечая на вопрос, какие шаги США должны предпринять в отношении афганских женщин, Байден подчеркнул, что "следует вывезти как можно большее" их число. "Сама мысль о том, что мы защищаем права женщин по всему миру посредством вооруженных сил, нерациональна", - указал он.

"Есть множество мест, где женщины подвергаются притеснениям", - констатировал Байден. "Нельзя бороться с этим за счет военного вмешательства. С этим нужно бороться посредством оказания экономического, дипломатического и международного давления, для того чтобы изменить такое поведение", - заключил он.

США на протяжении пребывания своих сил в Афганистане последовательно поддерживали расширение прав женщин, в том числе на учебу и работу. Представители взявших власть талибов ранее заявили, что намерены обеспечивать права женщин, но в рамках шариата. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в свою очередь отметила, что Вашингтон рассчитывает привлекать представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) к ответственности в случае несоблюдения ими прав женщин.