В "Талибане" заявили, что стремятся к дружеским отношениям со всеми странами

ТАСС, 19 августа. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) стремится к признанию международным сообществом и хочет развивать дружественные отношения со всеми странами, в том числе с США. Об этом в четверг заявил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид, выступая на собрании, посвященном празднованию 102-й годовщины независимости страны.

"Мир не должен нас бояться. Мы должны быть признаны. Мы хотим дружеских отношений со всеми странами мира, в том числе с США", - цитирует его афганский телеканал Ariana News. При этом он отметил, что в случае повторной интервенции других стран в Афганистан талибы восстанут против них.

19 августа 1919 года был заключен англо-афганский договор, который установил нейтральные отношения между Афганистаном и Великобританией. Правитель Аманулла-хан объявил Афганистан свободным от иностранного влияния королевством. Эта дата отмечается в Кабуле как день независимости.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани, сняв с себя полномочия, покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.