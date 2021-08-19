Экс-канцлер ФРГ Шрёдер счел катастрофой для НАТО итоги операции в Афганистане

БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Захват власти в Афганистане движением "Талибан" (запрещено в РФ) является катастрофой для Запада. Об этом написал экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в авторской колонке на портале t-online , которая опубликована в четверг.

"Тот факт, что это произошло, является катастрофой для США, НАТО и для немецкой политики", - считает он. "Все неверные оценки и неверные решения отдельных министерств, Ведомства федерального канцлера и спецслужб нужно прозрачно и тщательно расследовать", - добавил Шрёдер.

По его словам, когда операция начиналась, невозможно было представить, что она превратится в двадцатилетнюю войну. При этом "решающую ответственность" нужно искать не в Берлине, а в Вашингтоне, убежден он. "Это связано с неправильной стратегией по Афганистану США в последние годы", - заявил он, перечислив четырех президентов - Джорджа Буша, Барака Обаму, Дональда Трампа, и Джо Байдена.

15 августа отряды талибов без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.