Госсекретарь США и глава МИД Индии обсудили по телефону ситуацию в Афганистане

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар провели в четверг второй на текущей неделе телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом Блинкен сообщил в пятницу на своей странице в Twitter .

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"Продуктивный телефонный разговор с Джайшанкаром сегодня об Афганистане. Мы договорились продолжать тесную координацию", - написал госсекретарь.

Предыдущий разговор глав внешнеполитических ведомств состоялся в минувший понедельник. Стороны также обсуждали положение в Афганистане после вступления боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Кабул.

Боевики движения "Талибан" 15 августа в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.