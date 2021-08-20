СМИ: талибы патрулируют район дипмиссий в Кабуле

ТАСС, 20 августа. Сторонники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) рассредоточились по кварталу, где расположены посольства иностранных государств в Кабуле. Скопления афганцев, которые пытаются получить визы, чтобы покинуть страну, в районе не наблюдается, сообщил в пятницу телеканал Al Jazeera .

По его информации, с четверга число патрулирующих этот район талибов возросло. Телеканал утверждает, что таким образом "Талибан" хочет продемонстрировать свои возможности по обеспечению безопасности диппредставительств.

В четверг Al Jazeera информировала, что сотни местных жителей собрались на улице, где расположены посольства иностранных государств, в том числе Канады, Франции, Турции и Ирана, чтобы получить статус беженца или визу. Таким образом местные жители надеялись получить хоть какую-нибудь возможность покинуть страну, так как в аэропорт Кабула - единственное место, из которого возможно вылететь из страны - пускают только с соответствующими бумагами.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани, сняв с себя полномочия, покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.