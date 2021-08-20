Талибы намерены принять новую конституцию до проведения выборов

Об этом сообщает в пятницу в Twitter телеканал Afghanistan International со ссылкой на заявление официального представителя катарского политического офиса движения Мохаммада Сохаила Шахина.

"До того, как мы проведем выборы, надо еще многое сделать. В том числе принять новую конституцию. Действующая не соответствует текущим условиям", - сказал он. Шахин при этом отметил, что на текущем этапе движение считает "первоочередным формирование инклюзивного правительства, а не проведение выборов".