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Смена власти в Афганистане
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Талибы намерены принять новую конституцию до проведения выборов

Действующая не соответствует текущим условиям, сообщил официальный представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин

ТЕГЕРАН, 20 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) планирует изменить конституцию Афганистана до проведения всеобщих выборов в стране.

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Об этом сообщает в пятницу в Twitter телеканал Afghanistan International со ссылкой на заявление официального представителя катарского политического офиса движения Мохаммада Сохаила Шахина.

"До того, как мы проведем выборы, надо еще многое сделать. В том числе принять новую конституцию. Действующая не соответствует текущим условиям", - сказал он. Шахин при этом отметил, что на текущем этапе движение считает "первоочередным формирование инклюзивного правительства, а не проведение выборов".

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АфганистанСмена власти в Афганистане
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