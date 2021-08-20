СМИ: талибы не станут принимать политические решения до полного ухода США

ТАСС, 20 августа. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) договорилось с США, что не будет принимать решения о политических преобразованиях до ухода США из Афганистана. С таким утверждением выступил в пятницу телеканал Al Arabiya со ссылкой на афганского чиновника.

По его сведениям, "Талибан" отвергает любые разговоры о переходном правительстве до полного ухода США из страны. Детали этих договоренностей собеседник телеканала не привел.

В пятницу официальный представитель катарского политического офиса "Талибана" Мохаммад Сохаил Шахин сказал, что представители движения возобновили переговоры о создании инклюзивного правительства в Афганистане. В настоящий момент проводятся консультации с различными политическими течениями по составу будущего правительства страны. Сейчас, по его словам, разрабатывается конституция для ее последующего утверждения.