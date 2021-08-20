В Минобороны считают, что события в Афганистане не повредили "контуру безопасности" России

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. События в Афганистане не повредили "контуру безопасности" России, хотя ситуация требует пристального внимания. Об этом заявил замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов.

"Контур безопасности не пробит. Бояться нечего, хотя ситуация требует пристального внимания, и это внимание в этой ситуации сейчас оказывается теми, кто по долгу службы или по долгу деятельности должен этим заниматься", - сказал Картаполов в пятницу в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Россия следит за действиями талибов

Россия следит за действиями представителей радикального афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) и готова при необходимости задействовать силы и средства, которые потребуются, заявил Картаполов.

"Талибы задекларировали, что не собираются двигаться в северном направлении. Но сегодня не собираются. Что будет дальше, мы не знаем. Поэтому ситуацию мы отслеживаем, она понятна, и те силы и средства, которые должны быть задействованы, будут задействованы при необходимости", - сказал он.

О наркотрафике из Афганистана

Наркотрафик из Афганистана вырос со входом в страну группировки войск США и уже не снизится, заявил Картаполов.

"Талибы обещали не выращивать опий в таких количествах. Хотя как раз торговля опиатами давала им значительную часть их бюджета все это время. Трафик никуда не денется, он был, есть и будет, потому что слишком много людей заинтересованы в этом", - сказал Картаполов, отвечая на вопрос о возможном росте наркотрафика.

Он подчеркнул, что при действии советского контингента в этой стране "особой торговли-то не было, все было под контролем".

Замминистра напомнил, что в Сирии штаты также нелегально добывают нефть. "В мутной воде, в обстановке хаоса легко обтяпывать темные делишки", - добавил замглавы военного ведомства.