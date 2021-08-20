Премьер Украины сообщил, что лично приветствовал Варфоломея по прибытии в страну

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Константинопольский патриарх Варфоломей прибыл на Украину, и что этот визит "символический и важный" для Киева. Об этом сказано в сообщении премьера в его Telegram-канале.

"Лично приветствовал на Украине Вселенского патриарха Варфоломея. Символический и важный визит для нашего государства. <...> Поблагодарил за ту поддержку, которая оказывается Украине и украинскому народу со стороны его Святейшества", - отметил он.

Ранее десятки верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митинговали в Киеве против приезда Варфоломея на Украину.

В начале недели ряд деятелей науки, культуры и спорта Украины обратились к Варфоломею, который поддержал создание в стране раскольнической церкви, с призывом отказаться от приезда в Киев на празднование 30-й годовщины независимости страны во избежание нового церковного раскола. В опубликованном обращении его авторы отметили, что "ни один из официальных представителей Украинской православной церкви 24 августа не будет участвовать в тех торжественных мероприятиях в честь Дня независимости Украины, на которых ожидается присутствие" патриарха Варфоломея.