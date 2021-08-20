В Пентагоне заявили, что боевики "Аль-Каиды" и ИГ сохраняют присутствие в Афганистане

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Боевики запрещенных в РФ террористических организаций "Аль-Каида" и "Исламское государство" (ИГ) сохраняют свое присутствие в Афганистане, но их точная численность американской стороне не известна. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы знаем, что "Аль-Каида" присутствует в Афганистане, как и "Исламское государство". <...> Мы не считаем, что [численность их боевиков там] непомерно высока, но у нас нет точной цифры для вас", - сказал он.

Соединенные Штаты считают неприемлемыми случаи насилия со стороны радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в отношении американцев, покидающих Афганистан, заявил Кирби.

Его попросили прокомментировать сообщения о случаях насилия со стороны талибов в отношении американцев, которые затрагивал в пятницу министр обороны США Ллойд Остин во время беседы с конгрессменами. "Мы, безусловно, осведомлены об этих сообщениях. Они вызывают глубокую обеспокоенность. Мы заявляли талибам, что это абсолютно неприемлемо, что мы хотим обеспечения свободного прохода через контролируемые ими пропускные пункты для имеющих [удостоверяющие личность] документы американцев. В общем и целом, так и происходит", - отметил Кирби.