В Испании заявили о затрудненной эвакуации афганцев из аэропорта Кабула

МАДРИД, 20 августа. /ТАСС/. Эвакуация афганских военных переводчиков и других лиц, сотрудничавших с Испанией, затруднена, поскольку они не могут попасть в аэропорт Кабула из-за давки. Об этом в пятницу сообщила министр обороны королевства Маргарита Роблес в интервью радиостанции Radio Nacional de España .

"В течение 48 часов было невозможно попасть [в аэропорт], была настоящая давка. Многие переводчики ожидали у входа и так и не смогли войти. Если им придется возвращаться в свои дома, то существует риск их идентификации. Мы собираемся выполнить все рейсы и вывезти людей, но надо учитывать, что не все от нас зависит", - отметила министр.

Она также добавила, что у желающих покинуть Афганистан возникают сложности с тем, чтобы добраться до аэропорта, поскольку талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ) проводят многочисленные проверки.

Министр сообщила, что одному из афганцев удалось вместе с семьей попасть в самолет, но, несмотря на это, в давке он потерял из виду свою дочь, и она осталась в Кабуле. "Во многих случаях процесс [эвакуации] крайне драматический", - добавила Роблес.