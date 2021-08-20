{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане

В Испании заявили о затрудненной эвакуации афганцев из аэропорта Кабула

Они не могут попасть туда из-за давки, сообщила министр обороны королевства Маргарита Роблес

МАДРИД, 20 августа. /ТАСС/. Эвакуация афганских военных переводчиков и других лиц, сотрудничавших с Испанией, затруднена, поскольку они не могут попасть в аэропорт Кабула из-за давки. Об этом в пятницу сообщила министр обороны королевства Маргарита Роблес в интервью радиостанции Radio Nacional de España.

На эту тему
Смена власти в Афганистане. Хроника событий
Смена власти в Афганистане.

"В течение 48 часов было невозможно попасть [в аэропорт], была настоящая давка. Многие переводчики ожидали у входа и так и не смогли войти. Если им придется возвращаться в свои дома, то существует риск их идентификации. Мы собираемся выполнить все рейсы и вывезти людей, но надо учитывать, что не все от нас зависит", - отметила министр.

Она также добавила, что у желающих покинуть Афганистан возникают сложности с тем, чтобы добраться до аэропорта, поскольку талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ) проводят многочисленные проверки.

Министр сообщила, что одному из афганцев удалось вместе с семьей попасть в самолет, но, несмотря на это, в давке он потерял из виду свою дочь, и она осталась в Кабуле. "Во многих случаях процесс [эвакуации] крайне драматический", - добавила Роблес.

Теги
АфганистанИспанияСмена власти в Афганистане
Смена власти в Афганистане
Колумбия временно разместит у себя беженцев из Афганистана
Затем беженцы должны будут отправиться в США, отметил президент страны Иван Дуке
Читать полностью