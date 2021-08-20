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Смена власти в Афганистане

В Пентагоне заявили, что вылеты из Кабула приостанавливались из-за проблем в Катаре

Сейчас рейсы возобновлены, сообщил генерал Хэнк Тейлор

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Вылеты из аэропорта Кабула были приостановлены на несколько часов из-за нехватки места на базе в Катаре, сейчас рейсы возобновлены. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении США эвакуации людей из афганской столицы.

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"Ранее сегодня мы приостановили рейсы из Кабула", - сказал он. Представитель военного ведомства уточнил, что перерыв продолжался "шесть или семь часов". Как отметил генерал, пауза была необходима, чтобы на "транзитной базе" в Катаре смогли принять самолеты. Он подчеркнул, что сейчас рейсы возобновлены.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге пояснил, что на "объектах в Катаре не было места для приема людей".

Тейлор также отметил: "Мы признательны нашим союзникам, в том числе Германии, куда прибудут сегодня самолеты".

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