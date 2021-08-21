Госдеп США сообщил, что несколько стран предложили помощь в эвакуации афганцев

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Ряд стран, в том числе Албания, Польша и Украина, предложили США свою помощь в эвакуации афганцев из Кабула. Об этом сообщил в пятницу на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"За последние дни мы мобилизовали глобальные усилия по дипломатическим каналам для эвакуации граждан США, сотрудников стран-партнеров и находящихся в зоне риска афганцев, - сказал он. - Мы выразили благодарность нашим партнерам, которые участвуют в операции. Бахрейн, Великобритания, Дания, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Таджикистан, Турция и Узбекистан уже перевозили американцев, других граждан через свою территорию или сделают это в ближайшее время".

"Албания, Канада, Катар, Колумбия, Коста-Рика, Косово, Северная Македония, Мексика, Польша, Руанда, Уганда, Украина и Чили предложили [содействие] в усилиях по перемещению афганцев", - отметил Прайс.