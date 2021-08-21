WP: пять подконтрольных талибам сайтов стали недоступны

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Пять интернет-ресурсов, с помощью которых радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) распространяло пропагандистские материалы в Афганистане и за его пределами, в пятницу неожиданно стали недоступны. Об этом сообщила газета The Washington Post .

Как она отмечает, пока нет ясности относительно того, почему именно это произошло. Все пять сайтов, публиковавшие материалы на разных языках, ранее использовали сервисы базирующейся в США компании CloudFlare, в том числе по защите от кибератак. Представители фирмы пока не ответили на запрос о том, предоставляет ли она по-прежнему соответствующие услуги.

Газета приводит данные неправительственной организации, согласно которым в пятницу также перестали работать ряд используемых талибами групп в приложении WhatsApp.

В публикации отмечается, что учетные записи "Талибана" в Twitter не были отключены.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.