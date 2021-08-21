WP: пять подконтрольных талибам сайтов стали недоступны

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Пять интернет-ресурсов, с помощью которых радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) распространяло пропагандистские материалы в Афганистане и за его пределами, в пятницу неожиданно стали недоступны. Об этом сообщила газета The Washington Post.
Как она отмечает, пока нет ясности относительно того, почему именно это произошло. Все пять сайтов, публиковавшие материалы на разных языках, ранее использовали сервисы базирующейся в США компании CloudFlare, в том числе по защите от кибератак. Представители фирмы пока не ответили на запрос о том, предоставляет ли она по-прежнему соответствующие услуги.
Газета приводит данные неправительственной организации, согласно которым в пятницу также перестали работать ряд используемых талибами групп в приложении WhatsApp.
В публикации отмечается, что учетные записи "Талибана" в Twitter не были отключены.
Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.