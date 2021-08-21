Военные США выезжали из аэропорта в Кабуле, чтобы забрать покидающих страну американцев

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Американские военнослужащие, размещенные в аэропорту афганской столицы, на время покидали его территорию, чтобы сопроводить соотечественников, пожелавших выехать из республики. Об этом сообщил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать слова выступавшего ранее президента США Джо Байдена о находившейся за пределами аэропорта группе из 169 американцев, которую военнослужащим пришлось сопроводить на его территорию. "Он имел в виду небольшое число людей, которые находились очень близко от аэропорта, на небольшом расстоянии. Некоторые из наших военнослужащих смогли отправиться туда, забрать их и сопроводить в аэропорт", - отметил Кирби.

"Президент сегодня (в пятницу) заявил, что хочет сделать все необходимое для спасения американцев и наших афганских партнеров, нуждающихся в помощи. Я не собираюсь так или иначе рассуждать о возможных будущих операциях. <...> Но, безусловно, мы будем готовы, если нам придется предпринять что-либо дополнительно. Но сейчас я, конечно, не стану строить догадки по этому поводу", - добавил пресс-секретарь Минобороны, указав, что военные не проходили через контролируемые радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) пропускные пункты.

"Но, насколько я понимаю, они (американцы) действительно находились за ограждением, идти было не очень далеко. Это произошло в течение относительно короткого промежутка времени, и это была не столько спасательная операция, сколько оказание помощи в том, чтобы попасть в аэропорт. Вот в каком контексте я понимаю этот инцидент", - пояснил Кирби.

В связи с высказываниями Байдена его попросили прокомментировать заявления министра обороны Ллойда Остина, который в среду рассказал, что американские военнослужащие не имеют возможности для сбора большого числа соотечественников за пределами кабульской воздушной гавани. "У нас теперь есть дополнительные возможности, поскольку мы перебросили туда дополнительные силы, - подчеркнул пресс-секретарь, отметив, что в аэропорту в настоящий момент находятся около 6 тысяч американских военнослужащих. - Я не собираюсь говорить о возможных будущих операциях. В том или ином случае каждое принятое решение должно быть взвешено с учетом рисков и преимуществ".

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.