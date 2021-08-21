Военные США на вертолетах доставили в аэропорт Кабула 169 эвакуируемых американцев

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Американские военные на трех вертолетах доставили в аэропорт Кабула 169 американцев, оказавшихся за пределами воздушной гавани и запросивших эвакуацию из Афганистана. Об этом, как сообщает в пятницу агентство Reuters , заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, упомянутые лица находились в гостинице, расположенной в 200 м от аэропорта. Решение об использовании вертолетов было принято в четверг в связи с тем, что указанная группа не могла самостоятельно добраться до аэропорта.

До этого Кирби на брифинге сообщил, что американские военнослужащие, размещенные в аэропорту афганской столицы, на время покидали его территорию, чтобы сопроводить соотечественников, пожелавших выехать из республики. Министр обороны США Ллойд Остин в среду заявлял, что американские военнослужащие не имеют возможности для сбора большого числа соотечественников за пределами кабульской воздушной гавани.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.