Байден обсудил с премьером Италии ситуацию в Афганистане

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Марио Драги провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию в Афганистане.

"Они обсудили важность продолжения тесной координации между представителями своего военного и гражданского состава в Кабуле, которые неустанно работают вместе над обеспечением безопасной эвакуации своих граждан, афганцев, которые мужественно помогали нам и НАТО в военной сфере, а также других оказавшихся в уязвимом положении жителей Афганистана", - сообщила по итогам беседы пресс-служба Белого дома.

Стороны также приветствовали планы проведения на следующей неделе онлайн-встречи на высшем уровне Группы семи, посвященной Афганистану.

Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо проинформировал, что власти страны ведут подготовку внеочередного саммита Группы двадцати с целью урегулирования афганского кризиса, указав на необходимость "укрепить общие и скоординированные подходы с важными партнерами - Россией, Китаем, Турцией".

Как сообщила пресс-служба Кремля, тема положения в Афганистане поднималась в четверг во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с Драги. В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посетит 26-27 августа Италию с рабочим визитом. В ходе поездки, помимо переговоров с Ди Майо, запланирована беседа с Драги.