Глава Сената Бразилии не видит оснований для отстранения судьи по требованию президента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 августа. /ТАСС/. Председатель Федерального сената Бразилии (верхней палаты парламента) Родригу Пашеку не видит оснований для отстранения от должности судьи Федерального верховного суда страны (STF) Алешандри ди Морайса, как того требует президент Жаир Болсонару. Об этом политик заявил в пятницу вечером в ходе общения с прессой.

"Честно говоря, я не вижу ни технических, ни правовых, ни юридических оснований для импичмента члена STF, как не вижу оснований аналогичных действий в отношении президента страны. Импичмент - это чрезвычайная мера, исключительная, нельзя превращать ее в банальность", - сказал он.

В пятницу вечером Болсонару обратился к Федеральному сенату с просьбой лишить ди Морайса кресла в этой высшей судебной инстанции страны и запретить ему занимать любые государственные должности сроком на 8 лет, поскольку тот, как полагает глава государства, выходит за рамки своих конституционных полномочий. В ответ на это коллеги ди Морайса выступили с заявлением, в котором назвали подобные шаги главы государства неприемлемыми, но выразили готовность дождаться решения парламентариев.

Болсонару является фигурантом четырех расследований под эгидой STF, одним из которых является громкое дело о "лживых новостях". В начале августа курирующий дело ди Морайс поручил Федеральной полиции проверить распространение президентом дезинформации об уязвимости действующей системы голосования. Как отмечала тогда пресс-служба суда, действия Болсонару могут рассматриваться как нарушение отдельных статей УК и закона о государственной безопасности. В частности, речь идет о преступлениях против чести и достоинства, "призыве к совершению преступлений, участии в деятельности ОПГ, ложных обвинениях".

Изначально расследование о лживых новостях было инициировано в марте 2019 года экс-председателем STF Диасом Тоффоли и неоднократно подвергалось критике со стороны сторонников Болсонару, считающих процесс объектом политического преследования инакомыслящих. Кроме того, его также несколько раз пытались прекратить в связи с тем, что оно было открыто по инициативе самого суда, а не инициировано правоохранительными органами или третьими лицами. Фигурантами дела являются несколько десятков близких сторонников президента. Среди подозреваемых ряд федеральных депутатов, предприниматели, блогеры и активисты.

Накануне президент обратился в STF с намерением обжаловать пункты регламента работы высшей судебной инстанции страны, на основании которых было открыто данное расследование. По мнению Пашеку, "необходимо сконцентрировать усилия на общей цели - решении реальных проблем страны". При этом он подчеркнул, что все попытки, направленные на подрыв демократических институтов должен расследовать генеральный прокурор.