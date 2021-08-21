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Смена власти в Афганистане

Самолет ВВС Украины эвакуировал из Кабула группу людей

Число эвакуированных и время возвращения на Украину уточняется

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Самолет Ил-76МД Военно-воздушных сил Украины в субботу вылетел из аэропорта Кабула с эвакуированными людьми на борту. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

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"Количество эвакуированных и время возвращения на Украину уточняется", - говорится в сообщении. Согласно информации ведомства, в 10:00 мск самолет находился на аэродроме Исламабада.

Ранее МИД Украины сообщил, что прорабатываются два плана эвакуации более 150 украинских граждан из Афганистана. Первый - пассажирским самолетом, который уже находится в аэропорту Кабула, второй - самолетом Минобороны. Кроме того, Украина уже эвакуировала из Афганистана 79 граждан шести стран - Украины, Афганистана, Белоруссии, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" (запрещено в России) развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.

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