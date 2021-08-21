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Смена власти в Афганистане

СМИ: индийцы, захваченные талибами возле аэропорта Кабула, освобождены

По данным издания The Times of India, готовятся документы для их эвакуации

ТАСС, 21 августа. Индийцы, которые ранее были захвачены возле аэропорта Кабула членами движения "Талибан" (запрещено в РФ), освобождены. Соответствующую запись разместила в Twitter газета The Times of India.

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"Все "похищенные" индийцы в безопасности в Кабуле; готовятся документы для эвакуации", - говорится в публикации. Ранее телеканал NDTV сообщил, что около 150 человек, большинство из которых - граждане Индии, были похищены талибами возле аэропорта в Кабуле.

По данным агентства Reuters, представитель "Талибана" отрицает факт похищений иностранных граждан на территории Афганистана. Однако он подтвердил, что талибы "опрашивают некоторых из них, прежде чем они покинут страну".

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АфганистанИндияСмена власти в Афганистане
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