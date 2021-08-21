СМИ: индийцы, захваченные талибами возле аэропорта Кабула, освобождены

ТАСС, 21 августа. Индийцы, которые ранее были захвачены возле аэропорта Кабула членами движения "Талибан" (запрещено в РФ), освобождены. Соответствующую запись разместила в Twitter газета The Times of India.

"Все "похищенные" индийцы в безопасности в Кабуле; готовятся документы для эвакуации", - говорится в публикации. Ранее телеканал NDTV сообщил, что около 150 человек, большинство из которых - граждане Индии, были похищены талибами возле аэропорта в Кабуле.

По данным агентства Reuters, представитель "Талибана" отрицает факт похищений иностранных граждан на территории Афганистана. Однако он подтвердил, что талибы "опрашивают некоторых из них, прежде чем они покинут страну".