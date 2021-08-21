Председатель ЕК сообщила, что число беженцев в Афганистане достигло 3,7 млн

БРЮССЕЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Число внутренних беженцев в Афганистане уже достигает 3,7 млн человек, 80% из них - это женщины и девочки. Об этом заявила в субботу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после посещения расположенного в Испании центра временного приема афганских беженцев. Пресс-конференцию транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

Что их ждет под властью талибов?

Свободные афганские женщины. Что их ждет под властью талибов?

"В Афганистане беженцами стали уже 3,7 млн человек, 80% из них - женщины и девочки", - заявила она.

ЕС организует легальные и безопасные пути для беженцев из Афганистана. Также Евросоюз предложит рассмотреть на встрече G7 на следующей неделе международную схему приема и размещения беженцев.

"Мы предложим рассмотреть на встрече G7 на следующей неделе международную схему приема и размещения беженцев из Афганистана, - заявила она. - ЕС намерен организовать легальные и безопасные пути для беженцев из Афганистана, чтобы вырвать их из рук контрабандистов людей", - сказала она.