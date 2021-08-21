Мишель призвал мировое сообщество попытаться защитить в Афганистане свои принципы

МАДРИД, 21 августа. /ТАСС/. Международное сообщество должно попытаться защитить в Афганистане свои принципы. Об этом заявил в субботу глава Евросовета Шарль Мишель после посещения расположенного в Испании центра временного приема афганских беженцев.

"Нам нужно продолжать пытаться избежать террористической угрозы, - сказал он. - Нам нужно гарантировать стабильность". Мишель призвал работать, чтобы "гарантировать соблюдение прав человека", прав женщин и детей. "Международному сообществу нужно попытаться в этих геополитических условиях защитить свои принципы", - добавил Мишель. "Нужно проанализировать, как ЕС может задействовать больше возможностей, чтобы положительно влиять на мир для защиты наших интересов, - указал глава Евросовета. - В ближайшие месяцы, недели эти дебаты станут приоритетом для ЕС".

В свою очередь председатель правительства Испании Педро Санчес назвал ситуацию в Афганистане "настоящей трагедией" и обратил внимание на "ужасный гуманитарный кризис", с которым столкнулась эта страна. Премьер пояснил, что центр временного приема беженцев в настоящий момент рассчитан на 800 человек.

Санчес добавил, что сейчас ситуация в аэропорту Кабула "вызывает беспокойство". Тем не менее глава правительства Испании выразил мнение, что последние 20 лет в Афганистане не прошли даром.