Украина выразила России протест из-за введения экономических мер против ее граждан

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Украина выразила России протест за расширение списка лиц из числа ее граждан, против которых введены специальные экономические меры. Об этом в субботу говорится в заявлении МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством Российской Федерации вводятся так называемые специальные экономические меры", - говорится в заявлении.

Кроме того, в Киеве подчеркнули, что подобные действия России "не останутся без ответа".

Правительство РФ в пятницу обновило список физических лиц, попадающих под специальные экономические санкции, в который вошли более 70 человек, в том числе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. В список так же попали уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, глава Днепропетровской областной госадминистрации Валентин Резниченко, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, советник министра энергетики Елена Зеркаль и другие высокопоставленные чиновники. Таким образом, количество лиц, включенных в перечень, увеличилось с 849 до 922.

Президент РФ Владимир Путин 22 октября 2018 года подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". В соответствии с ним правительству поручено определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяют специальные экономические меры. В число таких мер вошли блокировка (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) из РФ.