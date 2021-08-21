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Смена власти в Афганистане
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США с 14 августа эвакуировали из Афганистана около 17 тыс. человек

В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты не получали запросов от афганских военных на нанесение авиаударов
© Senior Airman Taylor Crul/U.S. Air Force via AP

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Власти США с 14 августа эвакуировали из Афганистана порядка 17 тыс. человек. Об этом заявил в субботу на регулярном брифинге в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении США эвакуации людей из афганской столицы.

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"С начала операции по эвакуации с 14 августа мы вывезли около 17 тыс. человек", - сказал он. Тейлор добавил, что всего с конца июля страну благодаря усилиям американских военных Афганистан покинули порядка 22 тыс. человек.

Власти США не получали запросов от противостоящих радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане сил на нанесение авиаударов на территории страны. "Никто не рассматривает и не говорит об этом, в настоящее время подобных запросов не поступало", - сказал Тейлор, отвечая на вопрос журналиста о том, поступали ли от афганских военных или кого-либо еще соответствующие просьбы.

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