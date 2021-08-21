США разрешили Индии выполнять два рейса в день из Кабула для эвакуации граждан

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 августа. /ТАСС/. Индия получила разрешение выполнять два рейса в день из аэропорта Кабула для эвакуации своих граждан, застрявших в Афганистане после того, как боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) заняли афганскую столицу 15 августа. Как сообщает в субботу информационное агентство ANI , разрешение было предоставлено силами США и НАТО, которые контролируют кабульский аэропорт.

По этой информации, более 300 граждан Индии ожидают вывоза из Кабула, который сейчас находится под контролем талибов. Предполагается, что эвакуируемых будут вывозить по воздуху через Таджикистан и через Катар.

В ближайшее время в Индии должен приземлиться рейс Air India с примерно 90 пассажирами, вывезенных из Афганистана. Агентство предполагает, что эти индийские граждане были вывезены из Кабула утром в субботу на военно-транспортном самолете в Душанбе. ВВС Индии было разрешено совершать полеты из Кабула после того, как советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал связался с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном, чтобы облегчить передвижение индийских официальных лиц внутри американской зоны безопасности в аэропорту, сообщает АНИ.

Ранее в субботу индийский военно-транспортный самолет C-130 вывез из Кабула группу индийцев, самолет приземлился в Таджикистане. Это был уже третий эвакуационный борт, который вывез индийских граждан из Кабула после того, как афганская столица была захвачена бойцами радикального движения "Талибан". Ранее 16 и 17 августа военно-транспортные самолеты ВВС Индии C-17 Globemaster вывезли порядка 200 дипломатов и сотрудников посольства, в их числе был и посол Индии в Афганистане Рудрендра Тандон.