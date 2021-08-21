{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане

Макрону направили петицию с требованием предоставить убежище афганским женщинам

Это уже вторая такого рода петиция, направленная французскому президенту

ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Общественные деятели Франции адресовали президенту Франции Эмманюэлю Макрону петицию с требованием предоставить в стране убежище всем желающим этого афганским женщинам. Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse.

На эту тему
Смена власти в Афганистане. Хроника событий
Смена власти в Афганистане.

Это уже вторая такого рода петиция, направленная в августе французскому лидеру. За сутки нахождения в интернете она уже собрала 1,5 тыс. подписей, в частности женщин-писателей и кинематографистов, ряда женщин-политиков. Первая петиция, распространенная 15 августа, получила поддержку 85 тыс. француженок и французов.

Как отмечается в новом воззвании, президенту Макрону следует "без каких-либо предварительных условий" предоставить убежище афганским женщинам, которым "грозит крайне высокая опасность быть изнасилованными, униженными или убитыми".

Теги
АфганистанФранцияМакрон, ЭмманюэльСмена власти в Афганистане
Смена власти в Афганистане
Белорусские дипломаты внесли в список 16 человек, которые хотят покинуть Афганистан
Посол Белоруссии в Таджикистане и Афганистане (по совместительству) Олег Иванов отметил, что ситуация меняется каждый день
Читать полностью