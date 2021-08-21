В Пентагоне заявили, что знают о случаях насилия в отношении американцев в Афганистане

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Власти США осведомлены о небольшом числе случаев, когда американцы в Афганистане в течение последних недель подвергались преследованиям и избиениям. Об этом заявил в субботу на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы знаем о небольшом числе случаев, когда некоторые американцы и <...> афганцы, которых мы хотим эвакуировать <...>, подвергались преследованиям и в некоторых случаях избиениям", - сказал он. "Мы не считаем, что речь идет об очень большом [числе случаев]", - добавил Кирби.

Представитель Пентагона заверил, что "большую часть американцев, у которых есть удостоверение личности, пропускают через контрольно-пропускные пункты" боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), а также на территорию аэропорта в Кабуле. "Мы знаем об отдельных случаях, когда имело место преследование, когда их не пропускали", - подчеркнул Кирби. "Да, физическое насилие имело место", - добавил он.

Пресс-секретарь военного ведомства сообщил, что американская сторона считает такие ситуации "неприемлемыми". По словам Кирби, представители США уведомили об этом талибов. "Мы, конечно, заявили о нашей обеспокоенности", - сказал он. "По всей видимости, не все талибы были проинформированы или подчинились", - предположил Кирби.

Представитель Пентагона прокомментировал таким образом сообщения о насилии в отношении американцев в Афганистане, которые затрагивал в пятницу министр обороны США Ллойд Остин в беседе с конгрессменами. Глава военного ведомства рассказал тогда законодателям о случаях избиения американцев талибами в Кабуле.