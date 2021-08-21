Белорусские дипломаты внесли в список 16 человек, которые хотят покинуть Афганистан

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Белорусские дипломаты внесли в список желающих покинуть Афганистан, где движение "Талибан" (запрещено в России) 15 августа захватило Кабул, 16 человек, решается вопрос с эвакуационным рейсом. Об этом сообщил посол Белоруссии в Таджикистане и Афганистане (по совместительству) Олег Иванов в эфире YouTube-канала проекта ОНТ " Главный. Тур ".

"Ситуация меняется каждый день, в нашем списке на сегодняшний вечер было 16 человек. Вот из этих 16 один человек уже эвакуирован, и один из списка исключен, потому что он потерял право иметь вид на жительство", - сказал посол. Он рассчитывает, что на следующей неделе может решиться вопрос "об эвакуационном рейсе, на который, хотелось бы очень надеяться, попадут все желающие".

Посол напомнил, что среди тех, кто попал в список на эвакуацию, белорусские граждане, афганские граждане с видом на жительство в Белоруссии, члены смешанных семей. "Мы готовы работать со всеми, кто к нам обратился, и попробуем помочь различными путями, это не обязательно может быть эвакуация, у нас много партнеров в Кабуле", - сказал Иванов. По его словам, белорусские власти относятся к ситуации "как к гуманитарному кризису, когда надо помогать".

Дипломат отметил, что для него не было неожиданностью, что "сегодня - завтра талибы войдут в Кабул, он был в июне в Афганистане, тогда уже проговаривал с партнерами различные варианты помощи гражданам. "У нас, например, есть там представительство белорусско-афганской кампании, которую можно использовать как временное убежище", - отметил дипломат. По его словам, "возможности помочь есть". "Не скажу, что их очень много, но они есть - надежные партнеры, такие, например, как РФ, которая часто помогает эвакуировать наших граждан, в частности, помогали эвакуировать граждан из Кабула год назад в пандемийное время. Есть международные партнеры", - сказал посол.