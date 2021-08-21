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Смена власти в Афганистане

Бывший посол США в Афганистане вернулся в Кабул для помощи американской дипмиссии

Джон Басс покинул пост главы американской дипмиссии в Афганистане в январе прошлого года после двух лет работы на этом посту

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Экс-посол США в Афганистане Джон Басс прибыл в Кабул, чтобы помочь американским дипломатам в эвакуации людей из страны. Об этом в субботу в Twitter сообщило посольство США в Афганистане.

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"Правительство Соединенных Штатов остается приверженными [своим обязательствам по] Афганистану. Посол Джон Басс недавно вернулся в Кабул для того, чтобы помочь с вывозом тысяч американских граждан, афганцев и бывших коллег", - говорится в сообщении.

57-летний Басс покинул пост главы американской дипмиссии в Афганистане в январе прошлого года после двух лет работы в ближневосточной стране. На этой должности его сменил 66-летний Росс Уилсон, который после прихода в Кабул неделю назад боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) вместе с другими дипломатами покинул посольство и находится в столичном аэропорту.

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АфганистанСШАСмена власти в Афганистане
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