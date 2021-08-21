Минфин Афганистана пообещал, что финансовые институты страны скоро возобновят работу

КАИР, 21 августа. /ТАСС/. Финансовые институты Афганистана, включая Центробанк и частные банки, в скором времени возобновят свою работу. Об этом говорится в сообщении, распространенном министерством финансов страны в субботу.

"Финансовые, банковские институты, включая Центральный банк Афганистана и частные банки, возобновят свою работу в ближайшее время", - цитирует заявление местное агентство Khaama Press.

Как уточняется, в первую очередь к исполнению своих обязанностей приступят сотрудники технических служб финансовых учреждений. В Минфине подчеркнули, что выдача заработной платы работниками, относящимся к финансовой системе, начнется только после того, как в стране будет сформировано новое правительство.

Ранее Аджмал Ахмади, возглавлявший Центробанк в правительстве бежавшего из Афганистана президента Ашрафа Гани, информировал, что захватившее власть в стране радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) имеет доступ не более чем к 0,1% госрезервов. По его мнению, в нынешней ситуации талибы должны взять контроль над потоками капитала, а также ограничить доступ к долларовым активам в стране, чтобы избежать роста инфляции и обнищания населения.