Глава британского МИД и госсекретарь США обсудили ситуацию в Афганистане

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом глава британского внешнеполитического ведомства сообщил в субботу в своем Twitter .

"Сегодня вечером я снова обсуждал со своим коллегой госсекретарем Блинкеном складывающуюся ситуацию в Афганистане. Мы сотрудничаем по вопросам эвакуации наших граждан и афганцев, а также разрабатываем международную стратегию борьбы с терроризмом, оказания гуманитарной помощи и обеспечения региональной стабильности", - написал Рааб.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.