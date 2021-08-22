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В Госдепартаменте отказались сообщить, подверглись ли кибератаке системы ведомства

В ведомстве не стали обсуждать какие-либо предполагаемые инциденты в сфере кибербезопасности по соображениям безопасности

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Госдепартамент США серьезно относится к защите информации, и представители ведомства не намерены сейчас обсуждать какие-либо конкретные предполагаемые инциденты в сфере кибербезопасности. Об этом заявили ТАСС в субботу в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства.

"Госдепартамент серьезно относится к обязательствам по защите информации и постоянно предпринимает шаги, направленные на обеспечение безопасности данных, - ответили в ведомстве на просьбу подтвердить сообщение о якобы имевшей место кибератаке в отношении компьютерных систем Госдепартамента. - По соображениям безопасности мы в данный момент не можем обсуждать природу и масштабы какого-либо предполагаемого инцидента в сфере кибербезопасности".

Ранее в субботу журналист телеканала Fox News Джеки Хайнрик сообщила в Twitter, что Госдепартамент США около двух недель назад подвергся хакерской атаке. По ее версии, уведомление о потенциально серьезном взломе поступило от Киберкомандования ВС США. Его представители пока не ответили на запрос ТАСС.

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