Экс-премьер Британии Блэр назвал недальновидным решение о выводе войск США из Афганистана

ЛОНДОН, 22 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена поступила недальновидно, решив вывести американские войска из Афганистана. Такое мнение высказал в воскресенье бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (1997-2007 годах), который 20 лет назад поддержал начало военной операции в Афганистане.

"Сегодня преобладают настроения, трактующие привнесение демократии в качестве утопического заблуждения, а любого рода интервенции - в качестве тщетной затеи. Сейчас мир не знает, что отстаивает Запад, поскольку, очевидно, решение уйти из Афганистана было принято не из стратегических соображений, а по политическим причинам. Мы не должны были поступать так, но мы поступили именно так", - написал Блэр в авторской статье, которую опубликовали ведущие британские СМИ.

По мнению бывшего главы правительства, западные страны "подчинились идиотскому политическому слогану о завершении бесконечных войн в условиях, когда численность войск сократилась до минимума и ни один военнослужащий стран-союзников не был убит в бою за последние полтора года". В результате прихода к власти движения "Талибан" (запрещено в РФ) Афганистан рискует "растерять достижения в области образования и прав человека", предупредил Блэр. "Нет сомнений в том, что за прошедшие годы мы совершили ряд ошибок, в том числе серьезных. Но реакция на наши ошибки, к сожалению, лишь увеличила их число", - отметил он.

Блэр призвал правительство Великобритании "привлечь талибов к ответственности". "Нам необходимо составить список стимулов, санкций и действий, призванных защитить гражданское население и дать понять "Талибану", что его шаги будут иметь последствия", - указал он. "Мы [Великобритания] должны эвакуировать и предоставить убежище тем, перед кем мы несем ответственность, перед афганцами, которые помогали нам", - написал Блэр.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.