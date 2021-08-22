Reuters: США могут задействовать гражданскую авиацию для эвакуации из Афганистана

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена уведомила крупных американских авиаперевозчиков о том, что принадлежащие им самолеты могут задействовать при проведении эвакуации людей из Афганистана. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters .

По словам его источников, предполагается, что гражданскую авиацию могут использовать для вывоза людей с авиабаз, в том числе находящихся на Ближнем Востоке и в Германии. Направлять самолеты авиакомпаний в Афганистан не планируется. Окончательное решение пока не принято.

По данным газеты The New York Times, администрация США может задействовать в этих целях на первом этапе около 20 авиалайнеров.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.