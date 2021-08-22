"Талибан" возложил на США ответственность за хаос в аэропорту Кабула

ТАСС, 22 августа. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) возложило ответственность за беспорядок и хаос в международном аэропорту столицы Афганистана на Соединенные Штаты. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya .

По его информации, руководство талибов "считает США ответственными за хаос в аэропорту Кабула".

Представитель "Талибана" ранее признал, что "наведение порядка и устранение хаоса, царящих в аэропорту Кабула и на прилегающей к нему территории, является непростой задачей". Он также сообщил, что движение хотело бы получить от международных сил "четкие разъяснения в отношении плана выхода иностранных войск из Афганистана".

Круглосуточную работу аэропорта Кабула обеспечивают сейчас около 800 гражданских представителей государств НАТО, порядок поддерживают военные из США, Великобритании и Турции. Улететь из страны, по сообщениям СМИ, пытаются тысячи людей. Для разгона толпы на взлетно-посадочной полосе военным приходилось применять слезоточивый газ и стрелять в воздух. Люди цепляются за шасси и фюзеляж самолетов, чтобы покинуть афганскую столицу. По информации талибов и представителей НАТО, в результате этих инцидентов погибли не менее 12 человек.