Пустить к себе домой? Мир решает судьбу беженцев из Афганистана

Официальные цифры ООН говорят сами за себя: после того как "Талибан" (террористическая группировка, запрещенная в России) развернул скрытое наступление в начале этого года, 550 тыс. афганцев оставили свои жилища. Половина из них бежала совсем недавно — начиная с мая, большей частью скопившись у государственных границ и в аэропорту Кабула. Через эти лазейки от 20 тыс. до 30 тыс. человек каждую неделю покидают страну. Судьба большинства этих людей зависит от решения соседних государств — Пакистана, Ирана, Таджикистана, Узбекистана. Многие беженцы хотели бы добраться до Европы. Но сделать это будет гораздо тяжелее, чем сирийцам в 2015-м: и путь длиннее, и общественное мнение в ЕС настроено теперь недружелюбно. Если же мигранты отважатся на долгую дорогу, то их ожидают море, горы, искусственные стены, государственные границы Ирана, Турции и Греции. Полоса препятствий, с которой справится далеко не каждый. Долгая дорога из дома

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Первая остановка на пути мигранта, покинувшего Афганистан, — временный палаточный лагерь. Две державы — Иран и Пакистан — разместили их на афганской границе с правом принимать беженцев. Условия для тех соответствуют тяжелому экономическому положению обоих государств. Несмотря на это, часть беженцев почти наверняка должна будет остаться там, где их примут. Статистика показывает: 36% афганцев, когда-либо бежавших в Пакистан, до сих пор проживают в палаточном лагере. Встреча с ними для спасающихся от талибов не лишена рисков. Ведь в отличие от нынешних, прежние эмигранты из Афганистана — зачастую сторонники "Талибана", исламизма, противники США, до того — СССР. Те, кто в Пакистане покинут лагерь, смогут присоединиться к почти миллиону афганцев, находящихся там нелегально. И это также опасно. За четыре десятилетия сосуществования пакистанцы накопили к ним счеты. Местные власти, уже проводившие кампании по депортации, в июле объявили, что страна переполнена и новым переселенцам в ней места нет. От тех, кто все-таки прибудет из-за чрезвычайных обстоятельств, ждут, что со временем они возвратятся домой. За иранской границей положение для беженцев лучше. Один из афганских языков дари и иранский фарси находятся в тесном родстве между собой. Тегеран согласился развернуть палаточные лагеря сразу в трех провинциях, граничащих с Афганистаном. Но и здесь афганских беженцев уже слишком много: по различным оценкам, от 800 тыс. до миллиона. Экономический упадок, вызванный американскими санкциями и пандемией, лишает этих людей жизненной перспективы. А интеграция суннитов по вероисповеданию в шиитской стране наталкивается на вызовы. На протяжении последних десятилетий афганские беженцы смотрят на Запад: еще в 2010-е они заняли второе место по числу мигрантов в ЕС после сирийцев. Но чтобы добраться до Евросоюза и попросить об убежище, иранским афганцам нужно сначала миновать Турцию. Эта страна — еще одна на Ближнем Востоке, уставшая от мигрантов. На ее территории их находится 4 млн — включая около миллиона в городской черте Стамбула. В подавляющем большинстве это выходцы из Сирии. Курс на их интеграцию в местное общество пока не приносит плодов, зато растет этническая преступность и усиливается ответная местная ксенофобия. Стамбульцы с подозрением смотрят на растущую арабизацию города. Это сказывается на итогах голосований. В 2019 году кандидат от партии президента Эрдогана проиграл местные выборы. Антимигрантскую волну использует в своих целях главный системный оппонент властей Кемаль Кылычдароглу. Государство он подозревает в сговоре с европейцами по миграционному вопросу. "Наша страна не выдержит новых беженцев. [Эрдоган], скажи, что ты пообещал Западу", — требует ответа оппозиционер. Неудивительно, что власти стремятся эти обвинения опровергнуть. В августе министр иностранных дел Мевлют Чавушуоглу объявил, что его страна не будет для ЕС "ни погранслужбой, ни лагерем по приему беженцев". Нужен берег турецкий

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В этом вопросе турецкие власти успели начать подготовку заранее. С 2017 года на границе Ирана и Турции ведутся работы по сооружению стены. Одновременно с выводом американских войск из Афганистана темпы строительства были ускорены. К августу 2020-го почти доведено до конца внушительное сооружение, растянувшееся на 300 км с высотой стен, достигающей 3 м. Однако и их может оказаться недостаточно. Часть границы между странами проходит по гористой местности. Вопреки всему афганцы пересекают ее нелегально. Еще в сравнительно спокойные первые месяцы года турецкую границу пересекли 27 тыс. афганцев. После прихода талибов этот поток может существенно возрасти. Преодолев препятствие на границе, незаконные беженцы обречены влиться в мир местной теневой экономики. Те из них, кто постарается побыстрее его покинуть, будут держать курс на запад через Малую Азию к берегам Эгейского моря, где в разгаре летний сезон нелегальной миграции. Войдя в контакт с мафией профессиональных перевозчиков, на переполненных лодках с риском для жизни переселенцы, если захотят, смогут продолжить свой путь в сторону островов Греции. По действующему между ЕС и Турцией соглашению Афины имеют право задержать и депортировать их обратно. Но в последние годы делать это становится все сложнее. Греческие власти упрекают президента Эрдогана в нежелании сотрудничать, а турки находят собственные поводы для претензий. Соглашение, регулирующее права сторон, предусматривает выплаты от высылающей стороны той, что принимает мигрантов. Анкара жалуется на задержки в финансировании и на неуважение своих интересов Евросоюзом. Взаимное несогласие держав оставляет переселенцам надежду протиснуться между молотом и наковальней и все-таки закрепиться в Старом Свете вопреки закону. Именно этого меньше всего хотят власти Греции. После падения законного правительства в Кабуле министр по делам миграции Греции Панагиотис Митаракис заявил, что его страна не намерена становиться калиткой для новой волны беженцев. Хотя в Брюсселе признают необходимость европейской солидарности, выработать ее принципы применительно к беженцам за много лет не удалось. Это означает: если афганцы все-таки доберутся до Греции, тогда страна останется с ними один на один, если только сами они не примут решения двигаться дальше в поисках лучшей жизни — на север и запад Евросоюза. Европа в ожидании Самые развитые государства Евросоюза опасаются, что волна афганской миграции в конце концов может добраться и до них самих. И принимают меры еще на первых подступах. Расследование, проведенное газетой Bild, показало, что, эвакуируя из Афганистана своих военных, Германия отказала в визах сотням работавших с ними афганцев. Вместо них вертолеты бундесвера увезли на родину 340 бутылок вина и 65 тыс. банок пива. Эту "пивную эвакуацию" пресса назвала позорной. Но ее неожиданно согласился отстаивать глава Министерства иностранных дел Хайко Маас. По его словам, предоставить немецкие визы 2 тыс. афганцев, просивших о них, было бы грубой политической ошибкой: "Тогда [в перспективе] нам пришлось бы говорить уже не о 2 тыс., а о 20 тыс. виз", — заявил он.

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