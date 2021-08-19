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Смена власти в Афганистане

Патрушев считает явно заниженными данные о числе погибших мирных жителей в Афганистане

Секретарь Совета безопасности отметил, что по самым скромным и явно заниженным оценкам, за 20 лет в Афганистане погибло свыше 40 тыс. мирных граждан, не считая десятков тысяч убитых бойцов правительственных сил

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев назвал скромными и явно заниженными данные о том, что за последние 20 лет в Афганистане погибли 40 тыс. мирных жителей.

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"В стране выросло целое поколение людей, которые не знают, каково жить в мире без постоянного страха. По самым скромным и явно заниженным оценкам, за 20 лет в Афганистане погибло свыше 40 тыс. мирных граждан, не считая десятков тысяч убитых бойцов правительственных сил. Таков результат вмешательства США во внутренние дела других стран", - сказал Патрушев в интервью газете "Известия".

Он также прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не исключает возможности нанесения дистанционных ударов по международным террористическим группировкам в Афганистане. "Удары нанесут, бравурно отчитаются перед мировым сообществом, только пострадают от этого опять мирные афганцы", - отметил секретарь СБ РФ.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичАфганистанРоссияСмена власти в Афганистане
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