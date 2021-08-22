Британский премьер анонсировал на 24 августа срочные переговоры G7 по Афганистану

ЛОНДОН, 22 августа. /ТАСС/. Срочные переговоры лидеров Группы семи по ситуации в Афганистане пройдут во вторник, 24 августа. Об этом сообщил в воскресенье в Twitter премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на правах лидера страны, председательствующей в этом году в неформальном объединении семи экономически развитых государств (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония).

"Я созову встречу лидеров G7 во вторник для срочных переговоров по ситуации в Афганистане. Чрезвычайно важно, чтобы международное сообщество работало сообща для того, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию, предотвратить гуманитарный кризис и поддержать афганский народ в сохранении достижений последних 20 лет", - отметил глава британского правительства.

Накануне председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что предложит рассмотреть на встрече "семерки" международную схему приема и размещения беженцев из Афганистана. Она обратила внимание на то, что "в Афганистане беженцами стали уже 3,7 млн человек, 80% из них - женщины и девочки".

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.