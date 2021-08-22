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Смена власти в Афганистане

Пентагон распорядился задействовать гражданскую авиацию для эвакуации из Афганистана

В этот раз будет задействовано 18 самолетов: по три от авиакомпаний American Airlines, Atlas Air, Delta Air Lines и Omni Air, два от Hawaiian Airlines и еще четыре от United Airlines

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена приняла решение задействовать принадлежащие американским авиаперевозчикам гражданские самолеты для проведения эвакуации людей из Афганистана. Об этом сообщило в воскресенье Министерство обороны США.

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Пентагон для этих целей задействовал так называемый гражданский резервный воздушный флот, созданный после Второй мировой войны. "Это третий раз в истории программы, когда мобилизуется гражданский резервный воздушный флот", - подчеркивается в заявлении пресс-службы военного ведомства. Отмечается, что первый раз это делалось во время войны в Персидском заливе 1990-1991 годов, а затем в ходе вторжения в Ирак в 2003 году.

В этот раз будет задействовано 18 самолетов: по три от авиакомпаний American Airlines, Atlas Air, Delta Air Lines и Omni Air, два от Hawaiian Airlines и еще четыре от United Airlines.

"Мобилизованные в рамках гражданского резервного воздушного флота самолеты не будут летать в международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле. Они будут использованы для дальнейшей перевозки пассажиров из временных зон безопасности и промежуточных баз", - отмечается при этом в документе.

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