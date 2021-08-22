Пентагон распорядился задействовать гражданскую авиацию для эвакуации из Афганистана

Пентагон для этих целей задействовал так называемый гражданский резервный воздушный флот, созданный после Второй мировой войны. "Это третий раз в истории программы, когда мобилизуется гражданский резервный воздушный флот", - подчеркивается в заявлении пресс-службы военного ведомства. Отмечается, что первый раз это делалось во время войны в Персидском заливе 1990-1991 годов, а затем в ходе вторжения в Ирак в 2003 году.

В этот раз будет задействовано 18 самолетов: по три от авиакомпаний American Airlines, Atlas Air, Delta Air Lines и Omni Air, два от Hawaiian Airlines и еще четыре от United Airlines.

"Мобилизованные в рамках гражданского резервного воздушного флота самолеты не будут летать в международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле. Они будут использованы для дальнейшей перевозки пассажиров из временных зон безопасности и промежуточных баз", - отмечается при этом в документе.