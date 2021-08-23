Эксперт: Западу следует по возможности сохранить присутствие в Афганистане

"Сейчас в Афганистане, - сказал он, - существует определенный вакуум властных структур. Теперь под руководством "Талибан" будет формироваться новое правительство. С точки зрения отношений с Западом будет важно, насколько мирно пройдет этот процесс, насколько он будет включать в себя различные политические силы".

ТОКИО, 23 августа. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. США и их союзникам следует сохранить или восстановить свое дипломатическое присутствие в Афганистане, если там при лидирующей роли движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) будет мирно и при определенном соблюдении прав человека создана новая система власти с включением влиятельных политиков страны типа бывшего президента Хамида Карзая. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал эксперт Японского института Ближнего Востока Кэнта Аоки - ведущий в стране специалист по Афганистану, бывший советник правительственных структур этой страны, экс-сотрудник посольства Японии в Кабуле.

Эксперт напомнил, что ранее бывший президент Афганистана Хамид Карзай, глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и с лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматиар создали Координационный совет по мирному переходу власти от прежнего правительства к "Талибану". "Если такие политики войдут в новое правительство, - сказал Аоки, - то, как мне кажется, подход США, Евросоюза и Японии к ситуации в Афганистане серьезно изменится".

"Однако, - отметил эксперт, - пока неясна будущая государственная структура этой страны. Будет ли это эмират, будут ли в юридической системе использованы элементы нынешней конституции Афганистана, каков будет подход к правам человека, к положению женщин, к образованию - все это тоже будет определять отношение стран "семерки" к новым властям этой страны".

Афганистан как черный ящик?

"Сомнительно также, что "Талибан" порвал связи с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), - считает специалист. - Как представляется, в Афганистане скрываются и другие террористические группировки. Однако без установления отношений с новым правительством во главе с движением "Талибан", без признания этого государства страны Запада не смогут вновь открыть там свои посольства и консульства. Они будут вынуждены наблюдать из-за горизонта за ситуацией в Афганистане".

"В этом случае, - отмечает эксперт, - им будет крайне сложно отслеживать там деятельность международных террористических организаций, вести другую деятельность, осуществлять консульские функции. Афганистан в таком случае станет черным ящиком, начнется утечка оттуда новейших американских вооружений. Оснащение ими международного терроризма будет угрожать интересам США и их союзников. Поэтому мне кажется наиболее желательным вариант, при котором в Афганистане будет создано максимально умеренное, инклюзивное, не игнорирующее права человека правительство, и страны Запада установят с ним отношения на уровне дипломатических представительств".

Япония не прерывала отношения с Афганистаном

"Правительство Японии, - подчеркнул эксперт, - не закрывало свое посольство в Афганистане, его деятельность лишь временно приостановлена. Это не означает, как мне кажется, что Япония не будет иметь дипломатических отношений с этой страной только из-за того, что к власти пришел "Талибан". Просто сейчас ситуация с обеспечением безопасности представляется очень неопределенной, и дипломатам пришлось на время покинуть страну".

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов захватили столицу. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств.