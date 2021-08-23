{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане

Премьер Сингапура предложил США транспортную авиацию для эвакуации беженцев из Афганистана

Ли Сянь Лун отметил, что Сингапур принимает участие в международных контртеррористических операциях

СИНГАПУР, 23 августа. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Сингапур предложил Соединенным Штатам задействовать самолеты ВВС страны для эвакуации беженцев из Афганистана.

На эту тему
Смена власти в Афганистане. Хроника событий
Смена власти в Афганистане.

Об этом заявил в понедельник премьер-министр Ли Сянь Лун на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Камалой Харрис.

"Сингапур принимает участие в международных контртеррористических операциях", - указал глава правительства. "На сегодняшней встрече с вице-президентом Харрис я предложил задействовать транспортные самолеты ВВС республики для эвакуации беженцев из Афганистана", - добавил премьер.

Теги
СШАСингапурЛи, Сянь ЛунХаррис, КамалаСмена власти в Афганистане
Кризис на Украине
Глава ЛНР написал статью об истории и причинах конфликта в Донбассе
Леонид Пасечник выразил уверенность в том, что "народ Донбасса ни на минуту не пожалел о своем решении"
Читать полностью