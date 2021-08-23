Премьер Сингапура предложил США транспортную авиацию для эвакуации беженцев из Афганистана

СИНГАПУР, 23 августа. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Сингапур предложил Соединенным Штатам задействовать самолеты ВВС страны для эвакуации беженцев из Афганистана.

На эту тему

Об этом заявил в понедельник премьер-министр Ли Сянь Лун на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Камалой Харрис.

"Сингапур принимает участие в международных контртеррористических операциях", - указал глава правительства. "На сегодняшней встрече с вице-президентом Харрис я предложил задействовать транспортные самолеты ВВС республики для эвакуации беженцев из Афганистана", - добавил премьер.