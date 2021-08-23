CNN: США сократили круг лиц, которых будут пускать в аэропорт Кабула

ТАСС, 23 августа. США изменили политику допуска лиц в международный аэропорт Кабула. Об этом в понедельник сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник.

По его данным, теперь на территорию воздушной гавани будут пускать только граждан США и стран НАТО, а также владельцев грин-карт. Американцы и жители стран НАТО смогут провести с собой ближайших родственников. Афганцы, подавшие заявку на специальную иммиграционную визу в Соединенные Штаты, в эти категории не входят.

По словам собеседника CNN, члены радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) помогают американским военным, проверяя документы желающих попасть в аэропорт.

Как отмечает телекомпания, в кабульском аэропорту находятся около 20 тыс. человек, при этом срок эвакуации истекает 31 августа. После этого талибы намерены рассматривать присутствие американских сил в Афганистане как продолжение оккупации, заявил в понедельник официальный представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.