Лукашенко опасается размещения армии США в странах ОДКБ, соседних с Афганистаном

"Еще один чувствительный вопрос связан с уходом [Соединенных] Штатов из Афганистана. Это возможные планы размещения вооруженных контингентов американской армии в соседних странах, в том числе членах ОДКБ", - отметил Лукашенко на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, его слова приводит агентство БелТА.

Президент полагает, что эта тема также заслуживает тщательного изучения с точки зрения безопасности в зоне ответственности организации. По словам Лукашенко, позицию Белоруссии разделяет и российская сторона, которая также считает неприемлемым размещение войск США в зоне ответственности ОДКБ. "Я абсолютно поддерживаю президента России, его заявления о том, что полеты боевых самолетов США, прежде всего над странами ОДКБ, неприемлемы. И не только для России - для всех нас как членов ОДКБ, - сказал Лукашенко. - Более того, я абсолютно солидарен с ним, что движение НАТО, они уже обнаглели до крайности, понятно, двигаются через Беларусь в Россию, попытка сесть в Центральной Азии также для Российской Федерации и для нас неприемлемы", - подчеркнул белорусский лидер.

При этом президент подчеркнул, что ситуацию необходимо оценивать без эмоций, максимально реально и адекватно. "Можно было бы сказать, что коалиция во главе с Вашингтоном после 20 лет оккупации и вложения колоссальных средств села в лужу. Давайте будем думать, что это не совсем так. Нельзя сбрасывать со счетов возможный стратегический расчет на совершенно осознанный шаг США по созданию нестабильности в данном регионе, отчасти в зоне ответственности ОДКБ, - отметил глава государства. - Они создали проблемы, сейчас перекладывают решение этих проблем и эти проблемы на других. При этом, по сути, еще пытаются выйти сухими из воды".

По словам Лукашенко, в то же время события в Афганистане - это гигантское поражение западной политики. "Это действительно так, и прежде всего Соединенных Штатов. Однозначный пример того, к чему приводит бездумное вооруженное насаждение их так называемых принципов демократии. США и их союзники, как они часто поступают, совершенно наплевательски отнеслись к историческим, этнокультурным, религиозным особенностям государства и, самое главное, к интересам людей", - сказал он. При этом он отметил, что подтверждение тому является то, что творится в аэропорту Кабула.