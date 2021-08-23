Лукашенко считает возможным провести совместное заседание ОДКБ и ШОС по афганской проблеме

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности проведения совместного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ и государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом, как сообщает агентство БелТА , Лукашенко сказал в понедельник в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Захотят члены ШОС следовать в русле обсуждаемого сегодня вопроса - хорошо. Не захотят - мы свою позицию обозначим и предложим. А им уже решать. Думаю, что здесь мы можем очень серьезно продвинуться. Не считаться с позицией ОДКБ - ШОС будет невозможно. Позиция ШОС - ОДКБ даже будет важнее, нежели позиция западной коалиции", - отметил Лукашенко.

Белорусский президент констатировал, что практически все члены ШОС сосредоточены вокруг Афганистана. "И там их глобальные интересы. По крайней мере, Китая и России, Индии, Пакистана", - сказал Лукашенко. В этой связи, убежден он, "следует усилить взаимодействие по линии ОДКБ и ШОС, используя для этого саммиты двух организаций, запланированные на 16-17 сентября текущего года в Душанбе".

Лукашенко также считает необходимым выработать позицию стран ОДКБ в отношении "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация). "На фоне дипломатических усилий талибов по установлению отношений с ключевыми мировыми и региональными игроками ряд стран уже склоняется к признанию движения. Для нашей организации важно четко понимать, насколько такие перспективы реальны и какова должна быть наша позиция в этом случае", - заявил Лукашенко. Кроме того, президент Белоруссии считает важным учитывать позицию России по афганской проблематике. "Потому что Россия - это не просто один из ключевых игроков в этой проблеме. Это самый главный игрок, и от России будет очень многое зависеть. В союзе, естественно, с центральноазиатскими республиками", - заявил белорусский президент.

Общая позиция по ситуации в Афганистане

Лукашенко призвал страны ОДКБ оперативно выработать общую позицию в связи ситуацией в Афганистане.

"Давайте будем искренними, пока эта позиция выражается в "давайте посмотрим, что будет дальше, а потом будем ситуативно на это реагировать". Это неправильно. Мы, конечно, будем смотреть, что будет дальше: так жизнь распоряжается и складывается, - сказал Лукашенко. - Нам надо четко понимать, что, исходя из той информации, тех фактов, которые были приведены здесь, нам надо выработать эту общую позицию и не заниматься заклинаниями и призывами, ибо опоздаем и будет поздно".

По его словам, странам ОДКБ надо выработать общую позицию. "Надо отбросить всякие формальности и к саммиту в Душанбе (запланирован на середину сентября. - прим ТАСС) подготовить эту общую позицию", - сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, Белоруссия не была так глубоко погружена в афганские события, как те же Таджикистан или Россия. "Мы никого не запрещали, в том числе и "Талибан", не поддерживали в силу того, что не так были вовлечены в афганские события. Но что я постоянно вспоминаю, это выступления на заседаниях ОДКБ президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона. Он все время нам напоминал о том, что Афганистан - это опасная точка на карте, и приводил конкретные факты", - обратил внимание глава государства.

Белорусский лидер отметил, что таджикский лидер оказался прав. "Поэтому нам надо реагировать. Реагировать и стараться не перебирать, потому что мы не знаем, как будут развиваться события. Но на всякий случай на границе Таджикистана, читай ОДКБ, с Афганистаном, давайте признаем, что мы опоздали. Поэтому надо наверстывать упущенное", - подчеркнул президент.

Он указал на то, что из-за ситуации в Афганистане к мигрантам из Сирии, Ирака, Ливии добавились люди из Афганистана. "Проблема беженцев и мигрантов. Есть разные оценки их возможного количества в первой волне. Но совершенно точно, что к потокам из разрушенных Сирии, Ирака, Ливии добавятся люди из Афганистана, - сказал президент. - Они уже добавились. Даже если в конечном итоге они пойдут на Запад, идти и лететь они будут через нас".

Укрепление таджикско-афганской границы

Лукашенко считает необходимым для стран ОДКБ укрепление таджикско-афганской границы на фоне событий в Афганистане.

"Учитывая определенную прозрачность границ между нашими странами, этот вопрос нас также серьезно беспокоит. В данном контексте необходимо уделить внимание практическим мерам по дальнейшему укреплению таджикско-афганской границы. Это то, что нам нужно сделать в первоочередном порядке и непременно", - заявил он.

По словам белорусского лидера, целесообразно также рассмотреть вопрос о проведении в рамках ОДКБ внеочередных межгосударственных операций "Канал" (борьба с наркотрафиком) и "Нелегал" (противодействие нелегальной миграции). "Мы это делали раньше и очень эффективно, практика наработана", - сказал Лукашенко.

Он напомнил, что в ходе предстоящих 18-23 октября текущего года в Таджикистане учений ОДКБ "Взаимодействие-2021", "Поиск-2021", "Эшелон-2021" необходимо будет отработать вопросы противодействия актуальным угрозам с афганского направления. "При этом мы не собираемся шантажировать Афганистан, нынешние власти, талибов. Нет, мы просто выстраиваем оборону наших рубежей ОДКБ на случай, если …", - отметил президент Белоруссии.

Сессия ОДКБ и ситуация в Афганистане

Лидеры государств ОДКБ в понедельник принимают участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности. Сессия проходит в режиме видеоконференции под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Решение о ее проведении было принято на фоне последних событий в Афганистане. В повестке встречи - вопросы обеспечения безопасности государств - членов ОДКБ в контексте событий в Афганистане. Лидеры стран также обсуждают эффективное совместное реагирование на возможные трансграничные вызовы и угрозы.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого боевики "Талибана" нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани, сложил с себя полномочия главы государства и покинул страну.