Токаев призвал не допустить распространения экстремизма в связи с ситуацией в Афганистане

НУР-СУЛТАН, 23 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обратил внимание на необходимость предупреждения распространения терроризма и экстремизма в связи с ситуацией в Афганистане. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба президента Казахстана.

"Главы государств обменялись мнениями по ситуации в Афганистане и ее влиянии на безопасность стран - членов ОДКБ, а также обсудили выработку мер, направленных на предотвращение вызовов и угроз в центральноазиатском регионе. Президент Казахстана в своем выступлении акцентировал внимание на необходимости предупреждения всего комплекса рисков, включая распространение терроризма и экстремизма, рост незаконного оборота оружия и наркотиков, нелегальной миграции, наплыв беженцев, проникновение в регион деструктивных элементов", - говорится в сообщении.

В этой связи Токаев предложил ряд мер, призванных способствовать укреплению системы коллективной безопасности, оперативных действий ОДКБ. "Наряду с этим глава государства обратил особое внимание на важность недопущения гуманитарного и продовольственного кризиса в Афганистане", - уточнили в пресс-службе.

ОДКБ - международная организация по вопросам безопасности, участниками которой являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.