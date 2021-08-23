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Смена власти в Афганистане
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"Ютэйр" вторым рейсом вывезла 108 сотрудников ООН из Афганистана

Первым рейсом Москва - Кабул - Алматы авиакомпания вывезла 137 сотрудников организации

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Ютэйр" в воскресенье вторым рейсом за неделю вывезла из Кабула в Алматы более 100 сотрудников ООН. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

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"18 августа "Ютэйр" выполнила рейс Москва - Кабул - Алматы для вывоза из Афганистана 137 сотрудников ООН. 22 августа состоялся еще один вывозной рейс по маршруту Алматы - Кабул - Алматы, которым были вывезены 108 сотрудников ООН. После чего самолет "Ютэйр" вернулся в Москву", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что перелет выполнен на дальнемагистральном Boeing 767 в рамках авиационной поддержки, оказываемой миссиям ООН компанией более 25 лет. "Для осуществления полетов в Кабул "Ютэйр" в кратчайшие сроки получил разрешения от авиационных властей России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Афганистана", - пояснили там.

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