{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане

Иран выступает за создание инклюзивного правительства в Афганистане

В Тегеране выразили надежду, что народ и политические силы республики воспользуются выводом нерегиональных сил для создания прозрачного и подотчетного правительства

ТЕГЕРАН, 23 августа. /ТАСС/. Власти Ирана выступают за создание инклюзивного правительства в Афганистане, в котором будут представлены все этнические группы в стране. Об этом заявил в понедельник официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

На эту тему
Смена власти в Афганистане. Хроника событий
Смена власти в Афганистане.

"Иран надеется, что народ и политические силы в Афганистане воспользуются выводом нерегиональных сил для создания инклюзивного, прозрачного и подотчетного правительства, в котором будут представлены все афганские этнические группы", - цитирует его пресс-служба ведомства.

По словам дипломата, Иран "готов к сотрудничеству ради достижения соглашения между различными сторонами в Афганистане". "История Афганистана показывает, что у кризиса в этой стране нет военного решения", - добавил он.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.

Теги
ИранСмена власти в Афганистане
ШОС будет помогать Афганистану в становлении "мирной и процветающей страны"
При этом члены организации призывали обеспечить безопасность населения Афганистана и находящихся в стране иностранных граждан, дипломатических представительств, учреждений зарубежных государств и международных организаций
Читать полностью