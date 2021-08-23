Иран выступает за создание инклюзивного правительства в Афганистане

ТЕГЕРАН, 23 августа. /ТАСС/. Власти Ирана выступают за создание инклюзивного правительства в Афганистане, в котором будут представлены все этнические группы в стране. Об этом заявил в понедельник официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

"Иран надеется, что народ и политические силы в Афганистане воспользуются выводом нерегиональных сил для создания инклюзивного, прозрачного и подотчетного правительства, в котором будут представлены все афганские этнические группы", - цитирует его пресс-служба ведомства.

По словам дипломата, Иран "готов к сотрудничеству ради достижения соглашения между различными сторонами в Афганистане". "История Афганистана показывает, что у кризиса в этой стране нет военного решения", - добавил он.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.