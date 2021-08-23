США эвакуировали из Афганистана более 10 тыс. человек

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты вывезли в воскресенье из Афганистана около 10 400 человек. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

По его данным, на самолетах коалиции вывезли еще 5 900 человек. Отмечается, что с 14 августа благодаря усилиям американских военных Афганистан покинули порядка 37 тыс. человек.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольства.