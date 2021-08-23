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Смена власти в Афганистане

Киргизия ввела ограничение на оформление виз для граждан Афганистана

Исключение сделают для афганских студентов, которые обучаются в киргизских вузах

БИШКЕК, 23 августа. /ТАСС/. Власти Киргизии ввели временное ограничение на оформление виз для граждан Афганистана в связи с происходящими в этой стране общественно-политическими событиями. Об этом сообщило в понедельник киргизское внешнеполитическое ведомство.

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"МИД особо отмечает, что с учетом нестабильной военно-политической ситуации в Исламской Республике Афганистан, во избежание проникновения на территорию Кыргызской Республики нежелательных лиц, а также массового въезда лиц, ищущих убежище, введены временные ограничения на оформление виз гражданам Афганистана, кроме оформления дипломатических и служебных виз", - говорится в сообщении.

Исключение планируется сделать для афганских студентов, которые обучаются в киргизских вузах. "В настоящее время на стадии согласования находится вопрос оформления виз Кыргызской Республики гражданам Афганистана - студентам", - отмечает МИД.

В середине августа киргизские власти объявили о намерении предоставить 500 мест в своих институтах и университетах для студентов из Афганистана.

Теги
АфганистанКиргизияСмена власти в Афганистане
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